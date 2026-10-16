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საინფორმაციო გამოშვება XƏBƏRLƏR 27.10.2026
საინფორმაციო გამოშვება XƏBƏRLƏR 26.10.2026
საინფორმაციო გამოშვება XƏBƏRLƏR 23.10.2026
საინფორმაციო გამოშვება XƏBƏRLƏR 21.10.2026
საინფორმაციო გამოშვება XƏBƏRLƏR 20.10.2026
საინფორმაციო გამოშვება XƏBƏRLƏR 19.10.2026
ასპარეზი
საინფორმაციო გამოშვება 16.10.26
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